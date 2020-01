La magie des stars: un défi de taille pour Guillaume Lemay-Thivierge

Habitué aux cascades, Guillaume Lemay-Thivierge a vécu toute une poussée d’adrénaline en étant enterré vivant dans un nouvel épisode de La magie des stars, qui sera diffusé le 19 janvier. «C’est un numéro que je n’aurais jamais fait de ma vie tellement le niveau de danger est élevé», mentionne le magicien Alain Choquette.

Guillaume Lemay-Thivierge n’a pas accepté d’emblée lorsque Alain Choquette lui a proposé de se faire enterrer vivant dans la nouvelle saison de La magie des stars, qui commence dimanche. «J’ai fait: bien non ! lance le comédien en riant. Mais Alain m’a dit que ce serait sécuritaire, que j’avais des choses précises à faire et que si je n’y dérogeais pas, tout irait bien.»

Parce qu’il s’est entraîné toute sa vie, qu’il compte des milliers de sauts en parachute et qu’il a fait lui-même ses cascades sur les films Nitro, Guillaume Lemay-Thivierge était le candidat tout désigné pour réussir ce tour de force.

«C’était le seul qui pouvait faire ce genre de numéro là tellement c’était demandant, indique Alain Choquette, qui agit comme juge à l’émission, en compagnie de l’humoriste Mariana Mazza et de la magicienne française Caroline Marx. Guillaume est en forme et il n’a pas peur du risque. Il a livré comme un champion. [...] C’est sans aucun doute le numéro le plus risqué qu’on a présenté dans les trois saisons de La magie des stars.»

Discipline et concentration

Pour réussir ce numéro, qui a été tourné l’été dernier, Guillaume Lemay-Thivierge a dû être extrêmement discipliné et concentré. «T’es dans un endroit très restreint et il faut que tu sois agile de ton corps pour être capable de te faufiler au bon moment», explique le comédien.

Ce qui a fait peur au magicien d’un jour, c’est que le numéro n’a pu être répété dans son entièreté avant le tournage.

«On ne pouvait pas le répéter au complet parce que ça risquait d’abîmer certains trucs. Ce tour-là a été fait complètement et réalistement seulement une fois, devant les caméras. Et on n’a pas fait d’autre prise.»

Pour assurer sa sécurité, Guillaume Lemay-Thivierge comptait sur la présence d’ambulanciers ainsi que de spécialistes de la magie, dont le coach-expert Nic Gignac. «Leur présence servait à me rassurer, dit le comédien. C’était un beau numéro périlleux bien organisé.»

Quelle poussée d’adrénaline le comédien a-t-il vécue avec ce numéro?

«Je comparerais ça à mon troisième saut en parachute. Tu sais un peu comment ça va se passer, mais tu as encore la chienne ! (rires) J’étais aussi nerveux et excité que dans les scènes de cascade les plus complexes dans Nitro.»

La troisième saison de La magie des stars commencera dimanche soir, 19 h 30, à TVA. Le numéro de Guillaume Lemay-Thivierge sera quant à lui diffusé dans l’épisode du 19 janvier.