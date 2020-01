Les routes plus sécuritaires que jamais

Il n’y a jamais eu aussi peu de victimes de collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté du Québec, affirme la police provinciale, qui vient d’enregistrer son meilleur bilan routier à vie.

« C’est vraiment exceptionnel, affirme le capitaine Paul Leduc, chef de la sécurité routière à la SQ. La clé, c’est qu’on a arrêté de travailler en silo comme on le faisait il y a une dizaine d’années. »

Plus d’opérations

Désormais, explique-t-il, des opérations routières se font de concert avec d’autres corps de police, et des initiatives de sensibilisation sont mises de l’avant avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et les contrôleurs routiers.

Des outils sont également offerts aux responsables de poste afin de leur permettre de cibler les meilleurs endroits pour intervenir sur leur territoire.

« Il y a plusieurs années, quand j’étais sur la route, je commençais un quart de travail et je décidais pas mal où j’allais patrouiller, se remémore le capitaine Leduc. Maintenant, les policiers ont des assignations en fonction des zones plus à risque dans leur secteur. C’est beaucoup plus efficace. »

Entretenir la crainte

Toutes ces techniques n’ont finalement qu’un seul but commun : rendre les automobilistes craintifs.

« Il faut susciter la crainte d’être intercepté, concrètement, et les études le prouvent, c’est ça qui motive les gens à diminuer leur vitesse, explique le capitaine Leduc. Il faut être le plus visible possible pour que cette crainte demeure. »

La météo déterminante

La quantité de neige tombée sur la province en 2019 n’est pas non plus inconnue aux excellents résultats compilés par la SQ.

« Généralement, quand on a des hivers où il y a une importante quantité de neige, on a moins d’accidents mortels parce que la neige atténue nettement l’impact », ajoute le capitaine Paul Leduc.

Finalement, bien qu’il y ait de plus en plus de véhicules sur les routes du Québec, les constructeurs automobiles ne cessent d’améliorer la sécurité de leurs produits, ce qui réduit considérablement les risques de décès.

Malgré son bilan exceptionnel, la SQ déplore toujours les nombreux accidents qui surviennent chaque année sur son territoire.

Comme toujours, la vitesse excessive trône au premier rang des causes de collisions mortelles, suivie par l’alcool, la drogue et la distraction (principalement le cellulaire au volant).

« Si les automobilistes levaient le pied un peu, lâchaient leur cellulaire et planifiaient mieux leurs déplacements, je pourrais prendre ma retraite ! » conclut avec humour le capitaine Paul Leduc.

BILAN HISTORIQUE 2010 À 2019

► 2010

Les cours de conduite sont de nouveau obligatoires

347 collisions mortelles

298 victimes décédées

► 2011

Amendes doublées dans les zones de travaux

329 collisions mortelles

300 victimes décédées

► 2012

320 collisions mortelles

284 victimes décédées

► 2013

L’amende pour excès de vitesse est augmentée

283 collisions mortelles

265 victimes décédées

► 2014

238 collisions mortelles

216 victimes décédées

► 2015

Ajout de 39 appareils de radars photo

274 collisions mortelles

244 victimes décédées

► 2016

260 collisions mortelles

240 victimes décédées

► 2017

268 collisions mortelles

243 victimes décédées

► 2018

Conséquences plus sévères pour la distraction

252 collisions mortelles

237 victimes décédées

► 2019

232 collisions mortelles

216 victimes décédées

► Vitesse, alcool, etc.

30 % des collisions mortelles sont attribuables à de la vitesse excessive

Source : SQ-Données pour le territoire desservi par la Sûreté du Québec