L’intelligence artificielle dans la salle de bain

Au Consumer Electronic Show de Las Vegas, on dévoile cette semaine des technologies qui vont transformer notre environnement au quotidien. La salle de bain n'y échappe pas!

L’entreprise américaine Kohler a présenté plusieurs gadgets, à commencer par une toilette connectée. À l’aide de la commande vocale, on peut l’ouvrir et régler la température de l’eau ainsi que les lumières. Il s'agit d'une toilette autonettoyante avec contrôle de température et contrôle de la luminosité également, question de design.

La douche n’y échappe pas. Il suffit de demander à notre assistante personnelle de la démarrer. Bien entendu, l'eau sera déjà réglée à notre température préférée et on pourra également s'amuser en utilisant certaines options.

Avec sa salle de bain intelligente, Kohler souhaite réinventer notre routine matinale. À terme, tous ces gadgets seront connectés et vont anticiper nos gestes.

Cela fait partie de l'écosystème numérique connecté et muni d'intelligence artificielle qui est présenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas.Pour les intéressés : la toilette intelligente Numi sera commercialisée au cours des prochains mois.