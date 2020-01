Madame Tussauds sépare les statues de cire de Harry et Meghan du reste de la famille

Annonce choc, réaction choc.

Madame Tussauds, célèbre musée londonien qui expose 250 statues de cire des grands de ce monde, s'est empressé de séparer jeudi Harry et Meghan du reste de la famille royale britannique après l'annonce de leur mise en retrait.

À en croire les médias britanniques, ce coup de tonnerre a provoqué la consternation à Buckingham Palace. Pour le vénérable musée, pas question de laisser la zizanie s'installer dans son enceinte.

Quelques heures à peine après l'annonce, Madame Tussauds a choisi d'agir immédiatement pour refléter ce bouleversement majeur.

«À partir d'aujourd'hui (jeudi) les personnages de Harry et Meghan n'apparaîtront plus» sur l'installation qui rassemble la reine Elizabeth II et les membres de la famille royale, a déclaré dans un communiqué le directeur général du musée, Steve Davies.

Mais ces deux personnages parmi les plus populaires «resteront bien sûr des éléments importants» du musée, a-t-il ajouté, soulignant que Madame Tussauds regardera avec attention ce que prochain «chapitre» leur réservera.

Le couple princier a pris de court la famille royale et le Royaume-Uni, en annonçant mercredi soir sa décision. Harry et Meghan veulent prendre leur indépendance financière et s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord, après s'être épanché sur ses difficultés à vivre la pression médiatique.