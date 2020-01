Mobilisation à Montréal vendredi contre Trans Mountain

Une manifestation contre le projet d'agrandissement du pipeline Trans Mountain, acheté par le gouvernement canadien en mai 2018, est prévue vendredi au parc Jeanne-Mance.

Pour le Futur Montréal, une organisation citoyenne composée de jeunes qui défendent l'environnement, prépare sa première mobilisation de l’année qui se tiendra au coin des rues Mont-Royal et Esplanade.

La porte-parole de l'organisme, Ève Grenier-Houde, invite la population à mettre la main à la pâte pour la cause. «Nous sommes limités dans nos ressources et nous avons besoin du soutien de nos parents, de nos enseignants et de nos élus», a-t-elle affirmé.

La manifestation se fait en solidarité avec le peuple Wet’suwet’en, de Colombie-Britannique, qui milite aussi pour l’arrêt du projet de pipeline, mentionne l'organisme.

Rappelons que le gouvernement de Justin Trudeau a acheté en mai 2018 le pipeline Trans Mountain à Kinder Morgan pour la somme de 4,5 milliards $, ce qui avait fait réagir un grand nombre de Canadiens partout au pays.