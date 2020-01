Moins du quart des assistés sociaux visés ont eu l’aide de Québec

Moins du quart des assistés sociaux touchés par les pannes de courant de novembre dernier ont finalement encaissé l’aide de 75 $ fournie par Québec pour leur épicerie.

C’est ce que révèle le bilan du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) de ce programme d’aide qualifié «d’exceptionnel» par le ministre Jean Boulet lors de son annonce.

Celui-ci avait alors indiqué qu’environ 10% des 278 059 bénéficiaires de l’aide sociale au Québec pourraient se qualifier pour cette aide destinée à les aider à remplacer des denrées perdues.

Ce chiffre correspondait à la proportion du nombre de foyers ayant manqué de courant pendant plus de 24 h lors des importantes pannes de courant de novembre pour l’ensemble de la province. Advenant le cas où tous les bénéficiaires se seraient manifestés, le coût de cette mesure aurait atteint environ 2 millions $.

Or, selon les chiffres fournis par le MTESS, un montant total de 384 193,21 $ aura finalement été versé à 5352 assistés sociaux (dont 1063 enfants à charge), soit environ 19 % des 28 000 personnes qui se qualifiaient selon l’estimation initiale.

Le ministre Jean Boulet se dit satisfait des résultats du programme, même si ses résultats sont en en deçà des prévisions initiales.

«Dans les 28 000, il y en a beaucoup dont les pannes se sont vraisemblablement réglées à l’intérieur de 24 h et/ou qui n’avaient pas subi de pertes de denrées alimentaires. Donc, je pense que c’est un résultat collectif qui est intéressant», a-t-il indiqué en entrevue à l’Agence QMI.

Plusieurs organismes d’aide aux bénéficiaires de l'aide sociale contactés ont indiqué n’avoir pas eu connaissance de l’existence de cette aide spéciale de 75 $.

«Le monde ne l’a pas su», a tranché la coordonnatrice aux affaires juridiques de l’Association pour la défense des droits sociaux - Québec métropolitain, René Dubeau.

«Quand il y a des sommes comme ça, ç’aurait été plus facile d’informer les personnes par écrit qu’ils ont droit à ça», a-t-elle ajouté.

Des propos repris par le porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Serge Petitclerc, selon qui le gouvernement Legault aurait pu être plus proactif pour remettre ces chèques aux prestataires dans le besoin.

«Les bénéficiaires de cette aide devaient fournir leur adresse pour prouver qu’ils avaient bel et bien manqué d’électricité. Donc, le gouvernement aurait simplement pu leur envoyer leur chèque par la poste en consultant les données d’Hydro-Québec», a-t-il estimé.

Malgré tout, le ministre Jean Boulet assure avoir envoyé un avis à plusieurs de ces organismes pour les informer de l’existence de cette mesure.

«Il y a eu de l’information, non seulement sur la place publique, mais les prestataires ont été informés de ça. Qu’il y en a qui sont passés dans les craques, peut-être, mais ça c’est comme pour à peu près n’importe quoi», a-t-il dit.

Selon lui, une telle mesure pourrait de nouveau être mise en place dans le futur dans le cas d’une autre catastrophe naturelle, mais il s’agira de l’évaluer «au cas par cas».

Les régions de la Mauricie (1388), de la Montérégie (890), de Chaudière-Appalaches (719) et du Centre-du-Québec (712) arrivent en tête de liste des endroits où les sommes distribuées ont été les plus importantes. À l’inverse, trois chèques ou moins ont été remis au Bas-Saint-Laurent (3), au Saguenay-Lac-Saint-Jean (1) et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (1), des régions où moins de personnes ont été affectées par les pannes de courant dû à la tempête automnale.