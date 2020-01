Un bilan de santé en 20 minutes seulement

Les innovations dans le secteur de la santé occupent une très grande place cette année au Consumer Electronics Show, le plus grand rendez-vous techno au monde.

Des ingénieurs français ont mis au point Bodyo, une technologie commercialisée à Dubaï, qui permet d’avoir un bilan de santé éclair.

Pour cela, il suffit d’entrer dans une capsule munie de plusieurs capteurs. Ceux-ci permettent notamment d’évaluer le poids ainsi que la pression artérielle et de prendre une prise de santé. Au bout de quelques minutes, les résultats s’affichent sur un écran dans la capsule et peuvent être envoyés à un médecin.

«À l'heure actuelle, on travaille beaucoup avec des agences gouvernementales, tel que le gouvernement de Dubaï, qui a été notre premier partenaire et notre premier client. Aujourd’hui, on déploie ces capsules pour des agences gouvernementales, qui ont lancé un programme de santé pour prévenir les différentes maladies cardiovasculaires et autres problèmes qui pourraient affecter leurs employés », dit Christophe Angotta, partenaire chez Bodyo.

La capsule est en vente au coût de 40 000 dollars. Le gouvernement de Dubaï en a acheté plusieurs pour offrir des bilans de santé en temps réel aux citoyens.