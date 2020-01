Un expert pourfend la pseudoscience de l'actrice Gwyneth Paltrow

L’entreprise Goop, qui se spécialise dans le bien-être et qui a été fondée par Gwyneth Paltrow, s’est attirée de vives critiques de la part d’un scientifique, jeudi, à QUB radio.

Invité à commenter la sortie du documentaire «The Goop Lab», disponible sur Netflix le 24 janvier prochain et qui met en vedette l'actrice oscarisée, le biologiste moléculaire Jonathan Jarry a mis en garde le public concernant le contenu pseudo scientifique sur la plateforme.

«Je ne sais pas qui est en charge de la programmation sur Netflix ou s’ils ont un biais qui fait en sorte qu’ils vont acheter ces propriétés-là qui sont pseudo scientifiques, mais, malheureusement, un peu n’importe qui peut faire un documentaire ces temps-ci, acheter quelques caméras et aller interroger des pseudo experts. Des fois, c’est des gens qui sont des docteurs et qui ont des opinions qui sont complètement à l’extérieur du consensus scientifique [...] en ignorant toutes les études qui viennent déconstruire ce qu’on dit», a expliqué M. Jarry.

Celui qui est également membre de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill est par la suite revenu sur le cas de Goop, plus précisément.

«Goop, c’est une compagnie de bien-être et de train de vie luxueux qui a été créée par cette [actrice]. C’est une compagnie qui vaut 250 millions $US. C’est important de garder ça en tête. C’est vraiment une immense compagnie qui est dédiée à vendre un style de vie exorbitant et, par le fait même, l’illusion qu’en achetant les bons trucs, eh bien nous aussi on pourrait ressembler à Gwyneth», a-t-il déclaré.

Il a précisé que l’un des piliers de la compagnie est la santé holistique, le mieux-être et la médecine douce.

«Malheureusement, la vaste majorité des idées à ce sujet-là qu’on nous vend par l’entremise de Goop, ça ne fait aucun sens scientifiquement», a affirmé M. Jarry.

Le biologiste a donné l’exemple des autocollants pour le corps «inspirés de la NASA» qui devraient jouer supposément sur les «fréquences non existantes du corps». «La NASA a dû se prononcer et dire que c’était de la bouillie pour les chats», a-t-il précisé.

Il a raconté aussi la fois que Goop a vendu un œuf en jade poreux pour que «les femmes se l’insèrent dans le vagin pour nettoyer leur système reproductif».

M. Jarry a insisté sur le fait que celui-ci n’a pas besoin d’être «nettoyé de l’intérieur».