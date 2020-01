Une nouvelle halle gastronomique de 24 M$ à Sainte-Foy

Le groupe Capwood injectera 24 M$ pour ouvrir une halle gastronomique à Sainte-Foy. L’établissement sera situé dans le nouvel immeuble à condos de 122 unités du promoteur immobilier.

Selon les plans de Capwood, Le District Gourmet, d’une superficie de 35 000 pieds carrés, devrait accueillir ses premiers clients sur la route de l’Église dès l’automne 2020. Environ 150 emplois seront créés.

Photo courtoisie, Lemay Michaud

L’endroit abritera une vingtaine de commerces, dont des restaurants, des artisans, une école culinaire ainsi qu’un marché d’alimentation. Il y aura notamment une microbrasserie, un bar à vin et à tapas, une boulangerie et une pâtisserie. Il sera aussi possible d’y dénicher des repas prêt-à-manger.

Cinq terrasses

Les consommateurs pourront également profiter de cinq terrasses en saison estivale. Le site comptera 670 places assises. La direction promet une «offre culinaire hors du commun».

Photo courtoisie, Lemay Michaud

«Nous souhaitons offrir aux résidents du secteur, aux travailleurs ainsi qu’aux touristes une expérience distinctive et surtout différente de tout ce qui se fait ailleurs dans la grande région de Québec», indique dans un communiqué Denis Epoh, président du groupe Capwood.

Photo courtoisie, Lemay Michaud

Dans son ensemble, la facture du développement de Capwood avec les unités résidentielles devrait atteindre 80 M$.

Photo courtoisie, Lemay Michaud

Le bâtiment, dont les travaux sont commencés depuis plusieurs mois, sera d’une hauteur de 12 étages. Il y aura une piscine sur le toit.

Fondée en 2013 à Montréal, Capwood détient un portefeuille de 10 propriétés au Québec.