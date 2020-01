Air Canada, champion des plaintes

Air Canada est le champion des plaintes depuis l’adoption, l’été dernier, de la charte des droits des voyageurs par le gouvernement Trudeau.

Et les doléances des clients du principal transporteur canadien n’ont pas ralenti durant la plus récente période des Fêtes, Air Canada dominant encore là les statistiques ayant trait aux plaintes des voyageurs.

Ainsi, du 15 juillet au 14 décembre, lors de l’implantation du premier volet de la charte des droits des voyageurs, 4088 plaintes ont été acheminées à l’Office des transports du Canada (OTC), qui indique avoir résolu, à ce jour, 1542 d’entre elles. Le restant est soit jugé «hors mandat» ou est toujours en cours de traitement.

Des 4088 plaintes, 1631 visaient Air Canada qui, de plus, en a accumulé 558 autres seulement pendant la période écoulée du 15 décembre au 3 janvier.

Rappelons que la deuxième phase de la charte des droits des voyageurs a été déployée le 15 décembre dernier, avant la très achalandée période du temps des Fêtes dans les aéroports canadiens.

«[...] La grande majorité des plaintes reçues sont traitées aux stades de la facilitation et de la médiation, et environ 1 % des plaintes reçues nécessiteront un processus d'arbitrage plus formel», a indiqué à l’Agence QMI l’équipe média de l’OTC, vendredi, par courriel.

Air Canada, qui est le principal transport canadien, trône ainsi au sommet du nombre de plaintes reçues par l’OTC. Suivent WestJet (612+125 pendant les Fêtes), Flair Airlines (256), Swoop (221+59), Air Transat (181+39) et Porter Airlines (53+6).

Sunwing n’est pas cité par l’OTC dans les plaintes reçues avant le 14 décembre, mais il figure dans les statistiques du temps des Fêtes avec 37 plaintes inscrites du 15 décembre au 3 janvier.