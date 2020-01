Bénédicte Décary remplacera Monia Chokri dans «Lysis»

Le rôle-titre du spectacle interdisciplinaire «Lysis», qui sera joué du 21 avril au 16 mai sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), à Montréal, sera assuré par Bénédicte Décary et non Monia Chokri.

Cette dernière s'est désistée du projet, notamment en raison de son prochain film, «Baby-sitter», dont le tournage est prévu l'été prochain, a annoncé le TNM, vendredi.

C'est donc Bénédicte Décary qui plongera dans l'univers imaginé par le duo Fanny Britt-Alexia Bürger, sous la direction de Lorraine Pintal.

Elle prêtera ses traits à une femme dite «rebelle» et «inspirante» devant trois musiciennes et aux côtés de 14 autres acteurs, parmi lesquels on retrouvera Anne-Élisabeth Bossé, France Castel, Pierre Curzi, Marie Tifo et David Savard.

Elle sera ainsi prise en pleine époque où les femmes font une croix sur la grossesse afin que les hommes cessent de poser des actions qui mettent en péril la société.

Ce ne seront évidemment pas les premiers pas de Bénédicte Décary sur les planches du TNM, elle qui a déjà pris part à de nombreuses pièces. On n'a qu'à penser aux œuvres «Le Malade imaginaire», «La Dame aux camélias» ou encore «Le Mariage de Figaro».

Pour se procurer des billets afin de voir «Lysis»: tnm.qc.ca.