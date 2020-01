De nouvelles images de la désolation après l’écrasement

Une nouvelle vidéo montre l’ampleur de la désolation après l’écrasement du Boeing 737-800 en Iran.

Sur les images, divers débris jonchent l’endroit où l’avion a terminé sa course mortelle. On peut y apercevoir des sièges, des composantes mécaniques, ce qui apparaît être une portion de l’aile ainsi que des effets personnels des passagers. Cette vidéo des décombres a été filmée vendredi midi.

Elle fait suite à d’autres images qui ont été obtenues par le New York Times jeudi, montrant ce qui semble être un projectile abattant l’avion en plein ciel , quelques minutes après son décollage de Téhéran.

Le Canada, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont déclaré que le Boeing avait sans doute été abattu par un missile iranien, tandis que Téhéran assure avec certitude que l'avion n'a «pas été touché par un missile».

Plus tôt dans la journée, l’Ukraine a eu accès aux boîtes noires de l’appareil et tenteront de déterminer la cause de cet écrasement qui a fait 176 morts, dont 63 Canadiens.