Des cours de ski annulés en raison du mauvais temps

L’important système dépressionnaire qui amènera de la pluie verglaçante et de la neige sur le sud du Québec force des stations de ski à annuler leur cours ce weekend.

Ski Saint-Bruno reporte tous les cours de glisse du vendredi soir 10 janvier, samedi 11 janvier et du dimanche 12 janvier le week-end suivant, soit les 17, 18 et 19 janvier 2020.

Afin de conserver les conditions des pistes, la montagne sera fermée le samedi 11 janvier, fait savoir Ski Saint-Bruno sur sa page Facebook.

Les stations Bromont et Mon Habitant reportent aussi leurs cours de skis prévus ce weekend.

Les stations de ski où risque de tomber du verglas vous invitent à consulter leurs médias sociaux notamment Facebook afin d'obtenir les derniers détails.

Mauvais temps

Dans la nuit de vendredi à samedi, la pluie, souvent verglaçante, entrera en jeu dans les Laurentides, dans la vallée du Saint-Laurent et sa rive sud, avec des températures qui resteront aussi élevées qu’en journée, voire en augmentation.

Samedi, entre 30 et 40 mm de pluie sont attendus à Montréal et à Sherbrooke, et jusqu’à 50 mm à Gatineau. Cette pluie se transformera en pluie verglaçante en soirée et en neige dans la nuit (jusqu’à 5 cm en ville et 25 cm dans les Laurentides).

Dimanche, le thermomètre oscillera autour du point de congélation, ce qui changera la neige en nouvelle pluie verglaçante, soit environ 5 mm à Gatineau, 10 mm à Montréal et jusqu’à 15 mm à Sherbrooke.

De plus, Environnement Canada prévoit de fortes rafales de vent soufflant de 60 à 70 km/h dimanche, ce qui pourrait avoir un impact sur les structures glacées comme les branches d'arbres et les lignes électriques.

Dans le reste de la vallée du Saint-Laurent et en Beauce, il faudra compter samedi jusqu’à 25 mm de pluie qui se transformeront en 10 à 15 cm de neige au courant de la soirée et de la nuit.

Dimanche, la neige continuera de tomber, avec 20 cm dans la région de la Capitale-Nationale.