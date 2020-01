Des progrès diplomatiques après la tragédie?

L’écrasement tragique du vol PS-752 laisse entrevoir un réchauffement des relations diplomatiques entre le Canada et l’Iran, avance un ancien ambassadeur.

Depuis 2012, le Canada n’a plus aucune présence diplomatique en Iran. «Non seulement on a fermé l’ambassade, mais on a rompu nos relations diplomatiques avec l’Iran, ce qui nous a condamnés, pendant presque 10 ans, à un silence à peu près complet», rappelle Michel de Salaberry, ancien ambassadeur du Canada en Iran de 1996 à 2000.

À la suite de l’accident qui a coûté la vie à 63 Canadiens, l’ancien diplomate estime que la communication pourrait reprendre entre les deux pays.

«Devant la situation actuelle, M. Champagne [ministre canadien des Affaires étrangères] a pu parler avec le ministre des affaires étrangères iranien pour obtenir la promesse de visa pour les fonctionnaires canadiens qui iront participer à l’enquête sur l’écrasement», illustre-t-il.

Regardez la vidéo ci-haut pour l’entrevue complète.