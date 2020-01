Inauguration de la nouvelle unité mère-enfant du CHU Sainte-Justine

L'hôpital Sainte-Justine a inauguré sa nouvelle unité mère-enfant, attendue depuis des années. Ce sont 33 nouvelles chambres à la fine pointe de la technologie qui sont maintenant accessibles.

Pendant 63 ans, les femmes ont accouché sur cette unité avec son décor terne et les salles de toilettes étroites. C’est maintenant chose du passé.

La nouvelle unité est aussi adaptée pour la clientèle handicapée, bariatrique, mais aussi pour les femmes qui planifient leur grossesse tardivement dans leur vie.

«Les clientèles sont beaucoup plus lourdes. Alors, les gens font des bébés plus vieux. Si tu es plus vieille, tu as plus de risques d'avoir des maladies» explique Patricia Houde, infirmière.

Une salle de réanimation et une salle d'isolement ont été aménagées dans la pouponnière.

Il y aura également de la climatisation dans les chambres, une bonne nouvelle pour les familles, mais aussi pour le personnel.

«C'était horrible! Les canicules, on se promenait avec nos petits "pads" de glace», raconte Stéphanie Hogue, infirmière-chef.