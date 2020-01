Le harponnage, la bête noire des entreprises

Les cyberattaques sont en vogue, les fraudeurs se spécialisant notamment dans le harponnage, une technique qui vise les entreprises et les organisations.

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) a publié vendredi un bulletin invitant le milieu des affaires à la prudence, puisque les fraudeurs sont patients et prennent le temps de recueillir de l’information «afin d’envoyer des courriels convaincants qui semblent provenir d’une source fiable», a écrit le CAFC.

«Les fraudeurs s’infiltrent dans le compte courriel d’une entreprise ou le mystifient. Ils créent une règle pour qu’une copie des courriels entrants soit transmise à l’un de leurs comptes et épluchent ces courriels pour étudier le niveau de langue utilisé par l’expéditeur [et] trouver des caractéristiques liées à des personnes, à des dates et à des paiements importants», selon le CAFC.

Les cyberattaques sont surtout menées pendant que l'utilisateur du courriel est difficilement joignable par courriel ou par téléphone, selon le CAFC.

Le Centre antifraude du Canada donne quelques exemples pour sensibiliser les entreprises et les organisations afin qu’elles ne tombent dans le piège. Les fraudeurs ont ainsi recours à des courriels non sollicités, mais aussi à des courriels provenant directement d’un haut responsable avec qui on n’est jamais en interaction ou à des demandes de confidentialité absolue.

Le CAFC recommande aux entreprises et aux organisations de se tenir bien au fait des techniques de fraude et, de plus, de sensibiliser les employés et de les former pour identifier celles-ci. Des modalités de paiement détaillées peuvent être mises en place pour contrer les fraudes, et la vérification systématique des demandes inhabituelles est souhaitable.