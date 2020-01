Le rappel au travail est complété chez ABI

Un peu plus de cinq mois après la fin du lock-out, tous les employés de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) sont maintenant revenus au travail. Les neuf derniers travailleurs figurant sur la liste de rappel ont réintégré leur poste vendredi matin.

Ça signifie que l'effectif en place est de 837 travailleurs permanents. C'est 200 de moins qu'au déclenchement du lock-out, en janvier 2018. Il n'y a toutefois pas eu de mises à pied. Les 200 travailleurs en moins ont démissionné ou sont partis à la retraite.

Le syndicat note que la réorganisation du travail dans l'aluminerie a eu un effet déstabilisant sur beaucoup d'employés.

Pour ce qui est de l'atmosphère de travail, on estime qu'elle pourrait être bien meilleure.

«Un lock-out, ça laisse des cicatrices et l'employeur devrait peut-être mettre beaucoup plus d'emphase là-dessus et avoir un peu plus d'empathie face à ce que ça peut avoir causé comme cicatrices», a fait valoir Éric Drolet , président par intérim du Syndicat d'ABI, vendredi.

Le retour de l'ensemble des syndiqués ne signifie pas pourtant que la production ait repris à 100 %. Un peu plus du tiers des cuves sont encore en voie de redémarrage. D'ailleurs, le plus vite sera le mieux puisque le marché de l'aluminium a repris de la vigueur.

«Le prix de l'aluminium a monté. Il était à 1100 $ US la tonne en septembre dernier. Il est maintenant à près de 1400 $ US la tonne», a fait remarquer Jean-Claude Bernatchez, professeur de relations industrielles qui a suivi au jour le jour le conflit à ABI.