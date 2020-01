L’ex-ministre fédéral John Crosbie est décédé

L’ancien ministre conservateur John Crosbie est mort à l’âge de 88 ans, a fait savoir vendredi le premier ministre Dwight Ball de Terre-Neuve-et-Labrador.

Natif de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, John Crosbie a d’abord été député puis ministre provincial avant de faire de saut au fédéral en 1976.

Il s’est d’ailleurs retrouvé au sein des cabinets ministériels de Joe Clark et Brian Mulroney. Il a été ministre des Finances puis ministre des Pêches. Il a quitté la vie politique en 1993.

En 2008, il a été nommé lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador, soit le représentant de la reine dans la province.

Le premier ministre Dwight Ball l’a décrit vendredi comme un «ardent défenseur des Terre-Neuviens et des Labradoriens».

«Je sais que c'est une période difficile pour sa femme Jane, leurs enfants - Ches, Michael et Beth - petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que d'innombrables amis et collègues de longue date. Mais ils peuvent se consoler de l'impact indélébile qu'il a eu sur notre province. M. Crosbie était un Terre-Neuvien et Labradorien fougueux et fier», a-t-il ajouté dans un communiqué.

I