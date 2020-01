Lili-Ann De Francesco brise le silence

Lors de son audition à l’aveugle à «La Voix», en 2015, Lili-Ann De Francesco a séduit tant les coachs que le public par sa reprise de «Proud Mary». Difficile d’imaginer que cette jeune femme à l’énergie de feu a été incapable de sortir du lit ces derniers mois. La chanteuse et comédienne, qui a eu 20 ans en novembre dernier, a choisi de parler de son trouble alimentaire et de son anxiété, pour aider d’autres personnes aux prises avec ce type de difficultés.

Lili-Ann, vous avez déménagé à Montréal après avoir passé votre vie dans les Laurentides, avec vos parents. Quand avez-vous fait ce grand saut?

J’ai déménagé à la mi-octobre, par besoin d’indépendance et aussi parce que c’est plus pratique pour ma carrière. J’habite avec deux amis que je connaissais déjà, qui forment un couple.

En novembre dernier, vous avez dévoilé sur votre compte Instagram souffrir d’un trouble alimentaire. Que vivez-vous exactement?

Dans les faits, depuis que je suis enfant, je vis de l’anxiété. J’ai beaucoup de difficulté à gérer mon stress. Certaines années ont été plus difficiles que d’autres, comme celle où j’ai participé à «La Voix», il y a cinq ans; j’étais incapable de dormir à l’extérieur de la maison. Quand venait le temps de dormir, mon cœur se mettait à battre rapidement, et j’avais ce qui pouvait ressembler à des reflux. Tout ça était lié à mon problème d’anxiété, mais je l’ignorais.

Y a-t-il eu un événement qui vous amenée à consulter?

Cet été, je suis allée au Mexique avec des amis pendant 10 jours. J’ai eu des épisodes de crise: je manquais d’air et je faisais de l’hyperventilation. J’ai toujours eu ça, mais ça n’avait jamais été aussi intense que cet été. Là-bas, je vivais des crises pratiquement tous les soirs. La plupart du temps, lorsque ça m’arrivait, c’était quand, le soir venu, je pensais au fait que mes amis allaient me voir en maillot de bain le lendemain. Alors, je ne mangeais pas. Ç’a été pas mal comme ça pendant les 10 jours. Je mangeais seulement du guacamole avec des chips. Après m’avoir vue aller, mes amis m’ont parlé.

Que vous ont-ils conseillé?

Ils m’ont dit: «Ça n’a pas de bon sens. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as besoin d’aide. Il faut que tu voies quelqu’un.» Ce que je ne voulais pas. Mais Samuelle (Bourdeau-Paiement), qui est ma meilleure amie depuis que j’ai six ans, a pris un rendez-vous pour moi et m’a forcée à l’accompagner.

Où vous a-t-elle emmenée?

Dans une clinique avec rendez-vous dans les Laurentides, où j’ai vu un médecin. On était à la mi-août. J’étais tellement stressée que j’ai fait une crise dans son bureau. Il a compris ce que je vivais: j’étais clairement quelqu’un qui faisait de l’anxiété et qui avait trop de stress. Il m’a prescrit des antidépresseurs. J’avais aussi accès à des Ativan pour m’aider à dormir, mais seulement au besoin, sauf que je n’ai eu aucun suivi. En plus, du 26 juillet, jour de mon retour du Mexique, au lancement de mon mini-album, le 30 septembre, je n’ai eu aucun jour de congé.

Quelles autres étapes avez-vous traversées?

J’essayais de me convaincre que tout fonctionnait bien, mais au fond de moi, je savais que ça ne marchait pas. Durant cette période, mes troubles alimentaires se sont manifestés plus concrètement, je dirais. Quand je pensais à la date du lancement de mon album qui approchait, je me disais: «Ce n’est pas vrai que, sur les photos qui seront prises à cette occasion-là, je n’aimerai pas mon allure.» Même si je n’étais pas grosse, à ce moment-là, c’est ce que je pensais.

Comment votre trouble alimentaire s’est-il manifesté cette fois-ci?

De la mi-août à la date de mon lancement, je n’ai pas mangé, une fois de plus. En fait, certaines journées, je ne mangeais qu’une pomme. Quand je me couchais, j’avais tellement faim. Dès que je mangeais, je me sentais gonflée; je n’étais pas bien et je pleurais. Puis, quand j’ai regardé les photos prises durant la période de mon lancement, j’aimais mon image. Alors, j’ai continué à me sous-alimenter. Je me disais: «Il ne faut pas que je prenne ne serait-ce qu’une livre! Ne serait-ce qu’une once!» Au départ, je pesais 118 lb. Maintenant, j’en pèse 100.

Qu’est-il arrivé pour que vous changiez d’attitude?

J’ai finalement rencontré un psychiatre, que je vois encore au moins toutes les deux semaines, parce que j’ai vécu un gros «break-down». C’était rendu que j’étais incapable de me lever le matin. Alors, je me suis retrouvée à l’urgence. Le psychiatre a entre autres changé mes médicaments et il m’a proposé de faire un suivi. Quand j’avais 15 ans, j’ai commencé à voir une psychologue, mais je ne faisais aucun changement parce qu’à l’époque je ne disais pas la vérité... En fait, je ne disais la vérité à personne. J’ai changé. Puis aujourd’hui, je me trouve trop maigre.

C’est un grand changement pour vous.

Oui, je me mets des alarmes pour ne pas oublier de manger régulièrement. Et aujourd’hui, ce qui fait une grande différence, c’est que s’il m’arrive de ne pas manger, je me sens mal; et contrairement à autrefois, je ne ressens plus un sentiment de fierté d’avoir oublié de manger.

À la suite de vos «stories» sur Instagram, où vous abordiez votre trouble alimentaire, quelles ont été les réactions?

J’ai reçu un grand nombre de témoignages et seulement des commentaires positifs à mon égard. Pendant longtemps, j’ai pensé que j’étais seule à vivre ce genre de difficultés. Cette grande dose d’amour m’a, elle aussi, beaucoup aidée. Elle m’a confirmé que, pour être aimée, je n’ai pas besoin de me cacher et je peux dire la vérité. Je suis sur la bonne voie. Je demeure une fille forte et indépendante. Mais chacun a droit à ses moments de faiblesse, comme ceux que j’ai vécus cette année.

Par ailleurs, l’automne dernier, vous avez aussi dévoilé, une fois de plus sur Instagram, que vous étiez de nouveau en amour. Depuis quand êtes-vous en couple?

Depuis octobre dernier. Claudia, l’une de mes amies qui fréquentait déjà le frère de mon chum, m’a organisé une rencontre. Il est vraiment là pour moi. Lui, il ne vit pas d’anxiété. C’est la personne la plus heureuse que je connaisse.

Comment s’appelle l’heureux élu?

Mathieu Olaechea. Je suis tellement en amour! C’est la première fois que j’ai l’impression d’avoir rencontré l’homme de ma vie.

Le mini-album éponyme de Lili-Ann De Francesco est maintenant disponible. Dès mars, à Club illico, on la verra incarner Andrea dans la série «Mon fils».