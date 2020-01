Quelle peine pour l’ancien cadre de SNC-Lavalin Sami Bebawi?

L’ancien cadre de SNC-Lavalin, Sami Bebawi, reconnu coupable de fraude et corruption en décembre dernier sera fixé sur son sort aujourd’hui.

Le sexagénaire a été trouvé coupable des cinq chefs d’accusation qui pesaient contre lui notamment de corruption d’un agent public étranger, de fraude et de possession de biens volés.

Vu le «haut degré de planification» et le caractère «sophistiqué» du système auquel a participé Sami Bebawi, l’avocate de la Couronne, Me Anne-Marie Manoukiane, réclame neuf ans d’emprisonnement ferme. Pour sa part, la défense demande six ans de détention pour son client.

On reprochait notamment à Bebawi d’avoir participé au versement de pots-de-vin à Saadi Kadhafi, le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, en échange de contrats pour l’entreprise de génie montréalaise.

Un yacht de 25 M$ US avait notamment été offert au fils du dictateur après l’obtention d’un contrat d’un milliard de dollars pour SNC en Libye.