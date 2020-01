Un père coupable d'avoir laissé son fils avec un pitbull

Un père insouciant qui avait laissé son bébé de 2 ans auprès d’un pitbull agressif qui a fini par mordre le petit a écopé de 8 mois de prison pour sa négligence criminelle.

« [Le père] se devait de ne pas mettre son enfant en danger », a lancé la juge Nathalie Duchesneau ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Le père de 28 ans, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité de son bébé, est resté impassible lorsqu’il s’est fait passer les menottes, à la suite de sa négligence criminelle survenue en septembre 2016.

Ce soir-là, l’accusé s’était rendu chez ses parents, accompagné de son bambin de 2 ans. Outre ses parents, son frère déficient intellectuel était présent, tout comme le pitbull de ses parents. Le père savait que le chien était agressif, au point de devoir porter une muselière régulièrement.

À un moment de la soirée, l’accusé a alors décidé d’aller faire des courses. Il a alors confié son bébé à son frère, qui n’avait pas les aptitudes pour s’en occuper. Et comme de fait, le bébé a été mordu par le pitbull.

Fini les chiens

Accusé de négligence criminelle causant des lésions, l’accusé s’est défendu en mettant plutôt la faute sur son père, qui était propriétaire du chien depuis euthanasié. Mais la juge n’a pas été de son avis, et l’a déclaré coupable sur toute la ligne.

Pour l’avocate de la défense Nada Boumeftah, l’accusé ne méritait pas d’aller en prison. Une probation et des travaux communautaires auraient fait l’affaire, selon elle. La procureure de la Couronne Anne-Marie Émond réclamait pour sa part 10 mois de prison.

Considérant l’insouciance de l’accusé, la magistrate a finalement décidé qu’une peine de prison était nécessaire, condamnant ainsi le père négligent à 8 mois d’incarcération.

Et une fois à l’air libre, il devra se soumettre à une probation, qui lui interdira de posséder un chien de plus de 30 livres, et ce pendant 2 ans. Il lui sera aussi interdit de mettre son enfant en contact avec un chien de plus de 30 livres.