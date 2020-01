Une demande en mariage digne d'un conte de fée devient virale

La demande en mariage particulièrement romantique d’un homme à sa conjointe est devenue virale grâce à sa mise en scène parfaite et une adaptation du film «La belle au bois dormant».

Lee Loechler de Boston a invité sa petite amie Sthuthi David à aller voir une représentation bien spéciale le 30 décembre dernier.

Avant que le film ne commence, une vidéo s’est mise à jouer dans la salle. On y voyait un prince charmant (Lee) qui dépose un baiser sur les lèvres d’une princesse profondément endormie (Sthuthi).

Le prince ouvre ensuite un écrin où se trouve une bague de fiançailles et la montre à la princesse. Le prince referme le boîtier et le lance à Lee qui l’attrape. Il se place devant sa douce et lui montre la bague.

«Ce n’est pas tous les jours que tu peux demander en mariage ta petite amie du secondaire. Alors, je vais prendre mon temps», dit Lee.

Évidemment, Lee s’était arrangé avec le propriétaire du cinéma. De plus, la salle était remplie de membres de leur famille et de leurs amis.

Quand Sthuthi se retourne, elle comprend que les autres personnes dans la salle étaient toutes complices.

«Sthuthi David, veux-tu vivre heureux pour toujours avec moi?» lui demande-t-il.

Évidemment, elle a dit oui.

Partagée sur YouTube jeudi, la vidéo avait recueilli plus de 3 millions de vues en moins de 24 heures.