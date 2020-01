Une fosse septique à côté d’une école à Baie-d’Urfé

Situation inusitée et désagréable à l’école primaire Joseph Henrico de Baie-d’Urfé.

Des parents ont contacté TVA Nouvelles parce qu’ils en ont à assez des odeurs qui se dégagent de l’installation sanitaire de l’établissement scolaire qui se trouve à côté de l’entrée des élèves.

La fosse septique ne date pas d’hier, elle a été installée il y a 56 ans. Des parents décrivent les odeurs comme parfois horribles qui empoisonnent la vie des tout-petits et du personnel.

La fosse septique est entourée de cèdres, mais cela n’empêche pas l’odeur dégoût de voyager.

C’est un désagrément qui gâche souvent le quotidien. Et parfois quand les odeurs remontent, elles peuvent se faire sentir dans tout le quartier.

Patrick Bussière, père d’un élève, a alerté le ministère de l’Environnement.

«Une fosse septique de 20 pieds par 40 à ciel ouvert, tu ne peux pas camoufler ça par une haie de cèdres. Il faut que ce soit fermé, tu ne peux pas garder ça à ciel ouvert», explique-t-il.

«Je suis certain que c’est illégal comme installations (...) Le système ne fonctionne pas.»

La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys nous dit que des démarches sont en cours pour résoudre le problème.

La commission a indiqué par courriel à TVA Nouvelles que le poste de traitement actuel a été installé en 1964 et il est légal, mais il est en fin de vie utile.

On ajoute que la fosse septique devrait être changée ce printemps. Entre temps, on veille à la vider fréquemment et à la traiter aux enzymes.

Il faut un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement pour procéder aux travaux. La demande sera faite. Des rapports d’expertises seront aussi commandés.