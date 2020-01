Accidents et sorties de route : les déplacements se compliquent à Québec

La région de Québec n’a pas été épargnée par la pluie abondante qui ne cesse de s’abattre sur la province depuis samedi matin.

Toutefois, les températures sont maintenant en baisse, ce qui devrait amener de la pluie verglaçante dans les prochaines heures.

Le retour à la maison pourrait se compliquer pour plusieurs automobilistes de la région, qui devront possiblement trouver un plan B.

La pluie a laissé une accumulation d’eau déjà importante sur le réseau routier de la Capitale nationale.

Une trentaine de sorties de route et de collisions ont été répertoriées jusqu’ici. On ne rapporte aucun blessé sérieux.

Au ministère des Transports du Québec ont dit travailler d’arrache-pied depuis vendredi soir pour notamment épandre de l’abrasif. Pas moins de 120 véhicules sont déployés à cet effet.

La Ville de Québec a pour sa part décidé de libérer les puisards pour éviter que l’accumulation d’eau n’engendre des inondations ou cause de l’aquaplanage pour les automobilistes.

Mais le réseau routier n’est pas seul à être touché par la pluie, les stations de ski et les patinoires de Québec ne courent aucun risque et ont fermé leur porte pour la soirée.

Dans un communiqué, la Ville de Lévis demande à ses citoyens d’être prudent et de ne pas sortir si ce n’est pas nécessaire de le faire.

Le MTQ fin prêt

À quelques heures de la tombée de la pluie verglaçante, du verglas, du grésil et de la neige, le MTQ dit que tout se passe «plutôt bien» dans l’ensemble de la province.

Selon Sarah Bensadoun, responsable du ministère des Transports, les enjeux sur surtout d’ordre de la visibilité à l’heure actuelle.

Les régions de Laval, des Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais, la Beauce et la Rive-Sud de Québec sont particulièrement touchées.

«L’autoroute 40 en Québec et Trois-Rivières, dans le secteur de Donnacona, là aussi la visibilité est réduite. Surtout, ce qu’il faut surveiller aussi, c’est le risque d’aquaplanage», dit-elle.

Les conditions météorologiques qui changeront de manière assez draconienne compliqueront le travail du MTQ, mais on assure que les équipes sont prêtes.

Selon Mme Bensadoun, on attend que les précipitations verglacées tombent pour se mettre en action.

«On a plusieurs interventions à faire, l’épandage de sel et d’abrasifs, ensuite de ça les opérations de déglaçage, de déneigement et de soufflage, donc vous allez nous voir sur les routes au cours des prochaines heures.»

D’ici à ce que les conditions soient propices au lancement des opérations, le MTQ dit être en contact avec la Sûreté du Québec et Hydro-Québec et ses experts en chaussées et en structures.

Les opérations du MTQ en chiffres :

- 32 000 kilomètres de route à surveiller et entretenir

- 1 000 100 tonnes d’abrasifs

- 850 000 tonnes de sel

- En moyenne 330 M$ en dépenses et en coûts (pour l’ensemble de la saison hivernale)