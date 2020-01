Des produits artisanaux de vapotage inquiétants

C’est un jeu d’enfant de fabriquer soi-même ou d’acheter à une fraction du prix sur le marché noir des liquides destinés aux dispositifs de vapotage, a constaté Le Journal, une situation qui inquiète des experts en santé publique.

En seulement quelques minutes de recherche sur des sites de petites annonces et les réseaux sociaux, Le Journal a pu entrer en contact avec des vendeurs de liquides nicotiniques, également appelés les e-liquides.

Une quantité impressionnante de saveurs et de types de nicotine est offerte, et ce, à une fraction du prix du marché légal.

Notre journaliste a réussi à obtenir un rendez-vous rapidement dans le stationnement d’un centre commercial pour acheter des produits.

Il a également été possible de commander sur internet une trousse de départ pour préparer les produits à la maison à faible coût.

Vives inquiétudes

Le Dr Antoine Delage, pneumologue et président de l’Association des pneumologues du Québec, dénonce la situation, estimant que personne ne devrait consommer un produit qui a été fabriqué de façon artisanale.

« Il y a effectivement un risque d’utiliser un produit qui échappe à la réglementation, fait-il valoir. On ne connaît pas sa composition et [on ne sait pas] s’il respecte la norme. »

Mathieu Morissette, chercheur au Centre de recherche de l’IUCPQ et professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval, renchérit en précisant que certaines difficultés respiratoires graves associées au vapotage sont attribuables aux liquides « faits maison ».

Normes plus sévères réclamées

Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, estime que la réglementation concernant les produits de vapotage donne « une fausse impression » d’avoir affaire à une industrie hautement réglementée.

« Des inspecteurs de Santé Canada ont inspecté 1000 points de vente au Canada, entre juillet et octobre, et le trois quarts étaient non conformes », fait-elle valoir. « Pour moi, l’industrie légale n’est pas un gage de conformité ou de bonnes pratiques », lance-t-elle, ajoutant qu’il n’est pas normal non plus d’avoir accès, en ligne, à des produits pour fabriquer soi-même ses e-liquides. Le gouvernement du Québec l’interdit.

L’industrie dit respecter les règles

La fabrication de liquides de vapotage est soumise à une réglementation de Santé Canada, mais aucun permis n’est nécessaire pour en produire.

Les produits vendus légalement doivent être testés pour la toxicité et afficher notamment le taux de nicotine sur la bouteille.

L’industrie du vapotage affirme respecter les règles et encourage les vapoteurs à ne consommer que des produits provenant de boutiques spécialisées.

« Les jeunes étant déjà particulièrement attirés par l’interdit, si ces produits sont plus accessibles et plus abordables, ils iront naturellement vers ce marché. Nous tentons d’éviter que les jeunes aient accès aux produits pour vapoteurs, pendant que des gens sans sens moral profitent de la situation pour cibler exactement cette clientèle » se désole la directrice générale de l’Association québécoise des vapoteries, Valérie Gallant.

Trousse de départ pour faire des liquides à la maison

Une fraction du prix

Le Journal a commandé facilement sur un site internet américain la trousse de départ au coût de 86 $ (incluant les frais de livraison). Les ingrédients permettent de fabriquer un minimum de 1120 ml de e-liquide, soit environ 19 bouteilles de 60 ml. Cela revient à 4,47 $ par bouteille. En boutique, un flacon de 60 ml de e-liquide se vend, en moyenne, 30 $