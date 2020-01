L'un des derniers survivants du débarquement de 1944 nous quitte

L’un des derniers vétérans québécois à avoir participé au débarquement de Normandie au cours de la Seconde Guerre mondiale, décédé mercredi des suites de la maladie, avait le dernier rêve de retourner en Hollande en mai pour célébrer la libération.

« Ce n’était pas juste un héros, c’était un superhéros, laisse tomber Paul Rousseau, qui a accompagné Jean Trempe durant ses dernières années, en tant que préposé aux bénéficiaires, à l’Hôpital des anciens combattants de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il était comme un second père pour moi. Il m’a comblé chaque jour durant lequel je l’ai côtoyé. »

Photo Jonathan Tremblay

Mercredi matin, l’ancien caporal du Régiment de Maisonneuve a perdu le dernier combat de sa vie, celui contre la maladie, à l’âge de 94 ans. Il souffrait depuis quelque temps d’un cancer des os, du sang et de la prostate. Il a aussi été frappé de deux arrêts cardio-vasculaires, le 24 décembre dernier, et le jour de son décès.

Mais peu de gens se souviendront de cette unique défaite. Il était admiré, sinon vénéré par les gens qu’il croisait durant les maintes commémorations auxquelles il a participé.

Photo courtoisie

Un dernier souhait

« Il m’avait récemment confié, de son lit, qu’il avait un dernier rêve, celui de se rendre à la 75e commémoration de la libération de la Hollande, en mai. C’est là qu’il a été blessé, raconte M. Rousseau, qui l’a accompagné en Normandie en novembre dernier, pour les festivités du jour J. C’est dommage. »

Jeudi, ses cinq enfants ont accepté de livrer les souvenirs qu’ils garderont de leur père.

Ils ont rencontré Le Journal dans la maison où ils ont tous grandi, à Saint-Louis, près de Saint-Hyacinthe. Ils revenaient d’ailleurs de récupérer ses effets personnels.

Photo courtoisie

« Il gardait tous ses souvenirs de l’armée. Les murs étaient tapissés, témoigne sa fille Denise, 59 ans. Mais il nous en parlait peu. On a connu les deux côtés de la médaille. Pour moi, c’était mon père. On s’appelait tous les jours. »

Il n’aurait pas non plus été traumatisé par la guerre, assure son fils Michel, 61 ans.

« Il parlait davantage du bambin de quatre ans à qui il a sauvé la vie, et qu’il a revu il y a quelques années, dit-il. Le sang ne lui faisait pas peur. Il n’était pas nerveux. »

Le vétéran n’aimait cependant pas s’étendre sur ses exploits, aux dires des siens. « J’avais deux choix, je passais ou je tombais », avait-il l’habitude de répondre aux indiscrets, se souviennent-ils.

Grand rieur

« On ne savait pas qu’il était si connu et respecté, admet sa belle-fille Ginette Mathieu, 59 ans. On l’a réalisé quand il a participé aux événements et qu’il est passé à la télé. »

Tout au long de leur témoignage, les proches du vétéran n’ont pas cessé de rire, un trait de famille.

« Il a fait des blagues jusqu’à la fin et n’avait pas peur du ridicule. Il était allumé. On ne tient pas du voisin », confie son fils Jean, 66 ans. « C’est sûr qu’on a nos moments d’émotions. Mais il a fait une belle vie », concluent-ils.

Sa carrière en bref

De l’artillerie à fantassin

Né le 12 avril 1925 à Montréal, Jean Trempe s’est enrôlé dans l’armée à 19 ans, après avoir grandi à Saint-Louis, entre Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy. Il a fait son entraînement à la base militaire de Petawawa en Ontario. Il a ensuite fait ses premières armes à l’artillerie avant de joindre le Régiment de Maisonneuve comme fantassin.

Plusieurs pays

Le Montréalais a participé à l’avance des pays alliés en France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne. C’est en plus d’avoir contribué au débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, avec son régiment, qui faisait partie de la 3e division canadienne. Ce jour-là, le bateau avait accosté sur la plage Juno.

Tombé sous les tirs d’obus

Lors d’un déploiement de son peloton, M. Trempe est tombé sous les tirs d’obus ennemis en Hollande, en 1944. Tous ses confrères ont été gravement blessés. Il a pour sa part reçu des éclats de bombe dans les jambes, avant d’être évacué pour être soigné. Après moins d’un mois de convalescence, il est revenu sur le front jusqu’à la fin de la guerre, en 1945.

Occupation

Après la guerre, il s’est porté volontaire pour demeurer en Allemagne en tant qu’agent de paix lors de l’Occupation, de 1945 à 1946. À son retour au Canada, il a cumulé plusieurs métiers : pompier, camionneur, laitier, fourreur. Il a vécu à Saint-Louis et à Sorel-Tracy, où il a fait partie de la filiale 117 Général L.R. Laflèche pendant 31 ans.

Sportif entêté

Jean Trempe était devenu un véritable adepte de sports à son retour de la guerre, et après avoir cessé de fumer. Son fort caractère lui a permis d’additionner des défis démesurés.

« Quand il a commencé à faire du sport, il a ouvert la machine. Quand il décidait qu’il partait, on ne pouvait pas lui dire “non” », se remémore son fils Jean.

À vélo, il aurait parcouru le trajet de Granby à Cap-de-la-Madeleine, dans sa soixantaine. Il aurait également pris part à une course à pied de 100 km à 70 ans.

« Il partait souvent en vélo jusqu’à Québec. Il dormait là et revenait le lendemain. Même quand il a arrêté de faire du sport, car il était légalement non voyant, il continuait d’aller aux Mardis cyclistes de Lachine pour l’ambiance », dit-il.

Important déploiement canadien

Pas moins de 110 bateaux de la Marine royale canadienne et 33 escadrilles de l'Aviation royale canadienne sont débarqués en Normandie, le 6 juin 1944. En tout, 130 000 hommes, dont 15 000 Canadiens, étaient entassés dans 7000 embarcations. L’opération consistait à établir la présence alliée en sol français, durant la Deuxième Guerre mondiale.

Parmi ces milliers de soldats canadiens se trouvaient plusieurs Québécois, les Fusiliers Mont-Royal, le Régiment de Maisonneuve et le Régiment de la Chaudière. Le nombre de victimes alliées pendant le jour J s’élève à plus de 10 000, y compris 1074 Canadiens. De ce nombre, 359 sont tués. À la fin de la bataille de Normandie, les Alliés ont perdu 209 000 soldats, dont 18 700 Canadiens. Au total, plus de 5000 soldats canadiens sont morts.