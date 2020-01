Sherbrooke en mode veille d’inondations par mesure préventive

La Ville de Sherbrooke préfère jouer de prudence et a décrété de manière préventive un avis de veille d’inondations.

Le niveau de l’eau de la rivière Saint-François a monté considérablement en raison des précipitations qui sont tombées dans la région samedi. Le niveau de l’eau demeure tout de même loin du seuil d’inondation à l’heure actuelle.

Par cette mesure, la Ville souhaite mettre ses citoyens aux aguets, même si elle indique que les risques d’inondations sont minimes.

Par ailleurs, il est possible que les côtes en importance de la ville, dont la côte King, soient fermées pour éviter des accidents.

«On espère qu'on va être en mesure d'entretenir le réseau routier d'avance. Par contre, on a pris de précautions. Les côtes les plus importantes, on a amené des barricades. Ça se pourrait qu'on les ferme durant la nuit si on n’arrive pas à les entretenir», explique Danny Robitaille, coordonnateur adjoint aux mesures d'urgence de la Ville de Sherbrooke.

L’épisode de verglas qui était attendu vers les 21 heures dans le secteur de Sherbrooke doit maintenant toucher la région vers 23h, selon les plus récentes prévisions.

Toutefois, les précipitations devraient tomber à un rythme de 4 mm/h. La Ville aura peine à entretenir ses côtes étant donné que la capacité de gestion des précipitations est plutôt de 1 mm/h.

Les camions seront néanmoins sur la chaussée dès 21h pour procéder à l'épandage.