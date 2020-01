Le verglas attendu ce soir dans plusieurs régions

Des résidents pourraient être plongés dans le noir, d’autres devraient subir une bonne tempête hivernale, et des riverains seront attentifs aux mouvements de glace pendant le passage d’une importante dépression attendue durant cette fin de semaine au Québec.

Le scénario d’un système en deux temps, amenant un cocktail de pluie, de verglas et de neige se précise.

Pour la plupart des secteurs du sud et du centre de la province, tout a commencé samedi matin avec un redoux et des averses de pluie, qui pourraient amener de la dizaine à la vingtaine de millimètres.

Puis, un front froid va venir brouiller les cartes, samedi soir. Pendant plusieurs heures, ce devrait être un régime composé essentiellement de pluie verglaçante pour certains pendant que d’autres sortiront les pelles.

Verglas et vents

De Gatineau à Montréal et jusqu’en Estrie, Environnement Canada anticipe entre 1 et 3 centimètres de pluie verglaçante pour toute la nuit de samedi à dimanche et la première moitié de la journée de dimanche, ce qui va certainement compliquer les déplacements à pied comme en auto.

«C'est un poids considérable, particulièrement pour les branches. Plusieurs impacts pourraient en découler et créer des pannes», prévient le météorologue de l’agence fédérale, Alexandre Parent.

Plus au nord et à l’est, c’est une avalanche de flocons qui est attendue pour le week-end : le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore la Baie-des-Chaleurs peuvent s'attendre à recevoir entre 15 et 35 cm de neige.

Les vents seront aussi significatifs dans certains coins de la province, avec des rafales pouvant atteindre 60-70 km/h près du fleuve Saint-Laurent, ce qui pourrait provoquer de la poudreries et davantage de pannes.

«Il vaut mieux prévoir qu'on puisse être sans électricité pour une période plus ou moins prolongée», résume le météorologue.

Les gens qui doivent se déplacer en voiture devraient privilégier la journée de samedi, conseille-t-il aussi.

La population peut finalement s'attendre à un «petit répit» en début de semaine prochaine avec des températures près des normales entre -10 et -5 degrés.

Rivières surveillées

Quant au niveau des rivières où il va pleuvoir, les prévisions sont encourageantes, mais des mouvements de glace sont possibles et l’on ne peut éliminer la possibilité d’inondations en cas de débâcle, selon Pierre Corbin, président fondateur d’Hydro Météo.

«Il y a des ruisseaux qui pourraient réagir plus rapidement. Plus le cours d’eau est petit, plus il réagit rapidement», explique-t-il.

Le risque de crue est plus important le long de la frontière avec les États-Unis entre la Montérégie et l’Estrie ; la rivière l'Acadie sera par exemple à surveiller, alors qu’en Beauce, la Chaudière, tellement dévastatrice au printemps dernier, devrait être «peu affectée» par les précipitations, selon les prévisions.