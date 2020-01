Un SOS dans la neige lui sauve la vie

Un homme de l’Alaska a failli mourir dans le froid de l’Alaska après l’incendie qui a détruit son chalet.

Il est plutôt parvenu à survivre pendant trois semaines, malgré les températures sous zéro et des rations limitées de nourriture. Des patrouilleurs l’ont finalement repéré et sont venus à sa rescousse, à son immense soulagement, rapporte CNN.

capture CNN

Quand ils l’ont trouvé, Tyson Steele vivait parmi les débris de son petit chalet dans l’arrière-pays depuis plus de 20 jours. Un incendie qui a pris naissance en pleine nuit l’a ravagé, détruisant la majorité de ses possessions et tuant son fidèle compagnon, le chien Phil.

«[Après l’incendie], je me suis assis par terre. Il faisait froid. Je n’avais pas de chaussettes dans mes bottes et je portais mon pyjama», a raconté Tyson Steele, en entrevue à CNN.

Heureusement, il est parvenu à récupérer quelques effets personnels et un peu de nourriture. Dans les jours qui ont suivi, il s’est strictement rationné pour ne pas manquer de provisions. Il est parvenu à survivre en se construisant un abri de fortune à partir des débris du chalet.

Il a tracé un immense SOS dans la neige et a patiemment attendu, espérant entendre au loin les pales d’un hélicoptère qui serait à sa recherche. Son rêve s’est finalement matérialisé après trois semaines d’attente pratiquement insoutenable.

capture CNN

Même s’il ne se décrit pas comme «un gars de plein air», Tyson estime que son éducation et ses passe-temps lui ont permis de se débrouiller dans la nature. Et il compte bien retourner construire non pas un, mais deux chalets en Alaska. Au cas où l’un d’entre eux brûle, précise-t-il en riant.