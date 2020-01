Au coeur des opérations de déneigement à Montréal

La ville de Montréal a mis en place toute une stratégie pour face à une tempête hivernale qui mêle pluie, pluie verglaçante et grésil.

Le Centre de la gestion de mobilité urbain est en quelque sorte le quartier général de la Ville de Montréal pendant des opérations de déneigement. Sur les écrans, on peut y observer les 550 intersections les plus importantes des 1200 que comporte Montréal. C’est d’ici qu’on observe les situations problématiques et qu’on envoie des équipes selon les besoins.

Une attention particulière est portée aux pentes, comme celles de Côte-des-Neiges à la hauteur de l’avenue des Pins, ou encore Dr.-Penfield.

Philippe Sabourin, porte-parole de la ville de Montréal, estime que la situation était «sous contrôle» dimanche en matinée. Il dit pousser un soupir de soulagement après un premier survol de la situation.

En attendant, 1000 employés de la ville, et autant d’appareils sont à pied d’œuvre pour nettoyer les rues et répandre de l’abrasif.

La neige prévue dans la journée de dimanche n’effrayait pas le porte-parole. «Il n’y a pas de souci avec la neige. Le pire des scénarios aurait été une pluie verglaçante soutenue», indique-t-il.

Dans la journée de samedi seulement, 43 millimètres de pluie sont tombés sur la métropole. La baisse du mercure en soirée et les chutes de grésil pendant la nuit ont obligé la ville à adapter son plan pour déneiger et sécuriser la chaussée et les trottoirs. On a entre autres épandu de l’abrasif sous forme de «petites roches», plutôt que d’utiliser du sel, étant donné la forme des précipitations.

