Comment faire son premier million avec l’immobilier

Devenir millionnaire, qui n’en a pas déjà rêvé ? Selon Ghislain Larochelle, chroniqueur en immobilier, investir dans les immeubles à revenus est ce qui est le plus susceptible de vous y faire parvenir.

Tout d’abord, selon le chroniqueur, il convient de statuer quel statut de millionnaire l’on souhaite atteindre. En effet, être millionnaire en immobilier peut vouloir dire deux choses :

Millionnaire en propriété : La valeur totale de vos valeurs immobilières (maisons, chalets, immeubles.) est égale ou supérieure à 1 million de dollars.

Millionnaire en actif net : La valeur de votre immeuble moins votre hypothèque est égale ou supérieure à 1 million de dollars

Il faut donc acquérir des actifs (maison, chalet, immeubles à revenus) afin de devenir millionnaire avec l’immobilier. « Vous pouvez le faire individuellement, mais pour aller plus vite, vous pouvez aussi le faire en groupe, » explique Ghislain Larochelle.

Les avantages de l’immobilier

Le chroniqueur cible cinq principaux avantages de l’immobilier :

1. L’immobilier est une nécessité. « Tout le monde a besoin d’un toit, même en temps de récession, » souligne-t-il.

2. Les immeubles sont des biens tangibles. Contrairement aux actions boursières, le propriétaire a le contrôle sur son investissement.

3. La valeur des immeubles tend à s’apprécier dans le temps

4. L’immobilier procure des revenus stables grâce à la collecte des loyers.

5. L’immobilier procure un important effet levier. Par exemple, une mise de fonds de 100 000 $ permet d’acquérir un immeuble de 400 000 $. « Si la valeur de l’immeuble augmente de 40 000 $ (10 %), le profit sur votre mise de fonds sera en réalité de 40 %, » explique Ghislain Larochelle.

Pour illustrer la possibilité de devenir millionnaire avec l’immobilier, il cite en exemple deux scénarios différents d’achat d’immeuble. Le premier scénario concerne l’achat d’un quadruplex (quatre logements locatifs) au coût de 550 000$, alors que dans le deuxième scénario, il s’agit d’une maison unifamiliale vendue au même prix, soit 550 000$.

Les deux scénarios sont soumis aux mêmes conditions hypothétiques, soit : un taux d’intérêt arbitraire de 3%, une augmentation de valeur annuelle de 4,5% ainsi que des liquidités mensuelles (revenus après dépenses) de 75$ par logement pour le quadruplex.

Ainsi, au terme de 20 ans, ces deux immeubles auront gagné 720 000$ de valeur et la capitalisation accumulée aura été de 324 000 $. À cela s’ajoute, pour le quadruplex des liquidités de 72 000$.

Dans 20 ans, l’acheteur de la maison unifamiliale se sera donc enrichi de 1 044 000$, et l’acheteur du quadruplex aura vu son patrimoine augmenter de 1 116 000$.

Conseils

Ghislain Larochelle termine sur ces quelques conseils :

Devenir millionnaire ne se fait pas par magie. Il faut passer à l’action. Selon lui, « c’est le premier pas qui est le plus difficile, mais plus vous cheminez, plus vous vous entourez d’experts et plus vous acquérez les connaissances qu’il vous faut pour avancer. »

Comme deuxième conseil, il recommande fortement de bien entretenir les immeubles dans lesquels on investit. « Vous pouvez même les améliorer, ce qui vous permettra de vous enrichir plus rapidement, » précise-t-il.

Il termine sur cet ultime conseil : « Laissez le temps faire son œuvre : les différents leviers d’enrichissement de l’immobilier travailleront pour vous pendant que vous pourrez vous consacrer à autre chose. »

Le chiffre de la semaine

+6 %

C’est l’augmentation du prix médian des maisons unifamiliales au Québec en 2019.