Les pannes d'électricité se multiplient

En l’espace d’à peine 20 minutes, le nombre de pannes d’électricité dans la province est passé d’aussi peu de 7 000 à un peu plus de 20 000, dans la nuit de samedi à dimanche.

Les secteurs les plus touchés demeurent la Montérégie qui a enregistré pas moins de 18 000 clients sans électricité et Montréal avec 4 000 pannes de courant.

Les régions de Lanaudière et Laurentides suivaient en troisième avec quelque 500 pannes par région.

Une centaine d’équipes d’Hydro-Québec partout en province étaient sur un pied d’alerte en se préparant au pire.

Le MTQ fin prêt

Au début de la soirée samedi, le MTQ a assuré que tout se passait «plutôt bien» dans l’ensemble de la province.

Selon Sarah Bensadoun, responsable du ministère des Transports, les enjeux sont surtout d’ordre de la visibilité. Vers minuit, la transition vers le verglas a fortement compliqué les conditions routières, toujours selon Mme Bousadoun.

Les régions de Laval, des Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais, la Beauce et la Rive-Sud de Québec sont particulièrement touchées.

«L’autoroute 40 en Québec et Trois-Rivières, dans le secteur de Donnacona, là aussi la visibilité est réduite. Surtout, ce qu’il faut surveiller aussi, c’est le risque d’aquaplanage», dit-elle.

Les conditions météorologiques qui changeront de manière assez draconienne compliqueront le travail du MTQ, mais on assure que les équipes sont prêtes.

«On a plusieurs interventions à faire, l’épandage de sel et d’abrasifs, ensuite de ça les opérations de déglaçage, de déneigement et de soufflage, donc vous allez nous voir sur les routes au cours des prochaines heures.»

D’ici à ce que les conditions soient propices au lancement des opérations, le MTQ dit être en contact avec la Sûreté du Québec et Hydro-Québec et ses experts en chaussées et en structures.

Les opérations du MTQ en chiffres :

- 32 000 kilomètres de route à surveiller et entretenir

- 1 000 100 tonnes d’abrasifs

- 850 000 tonnes de sel

- En moyenne 330 M$ en dépenses et en coûts (pour l’ensemble de la saison hivernale)