Les citoyens de la régions de Salaberry-de-Valleyfield ont eu droit à un réveil plutôt rude alors qu’un séisme de magnitude 4,0 a frappé le secteur tôt ce matin.

Notre journaliste Marie-Anne Lapierre est allée à la rencontre des gens ce matin afin de leur demander ce qu’ils avaient ressenti.

• À lire aussi: La terre tremble à Salaberry-de-Valleyfield

«J’ai senti brrrrrrrrr et bang! Ça a cogné. Ça commençait à shaker et un moment donné, boum, ça a donné un coup et tranquillement c’est reparti», a raconté un citoyen rencontré dans le stationnement d’un établissement de restauration rapide.

«Quand ça a frappé la maison, on a entendu la vaisselle brasser dans les armoires», a témoigné un homme âgé.

«On pensait que c’était notre thermopompe qi venait de lâcher», a dit une jeune femme.

«On a senti la maison bouger (...) je pensais que c’était un arbre qui avait tombé», a ajouté un autre homme.