La crise du «Megxit» qui secoue la famille royale est «typique» d’une société devenue incapable d’accepter les côtés négatifs d’une situation, analyse lundi Richard Martineau.

Le chroniqueur se demande bien à quoi pensait l’actrice Meghan Markle en prenant la décision d’épouser le prince Harry.

«Elle pensait quoi? Qu’elle allait pouvoir continuer sa vie comme si de rien n’était? C’est tellement typique de notre époque où les gens veulent le beurre, l’argent du beurre et les fesses du fermier. Elle veut tous les privilèges qui viennent avec sa fonction, mais elle ne veut pas les inconvénients», illustre-t-il.

Qu’à cela ne tienne, la reine Elizabeth II, compréhensive face aux velléités d'indépendance de son petit-fils Harry et de son épouse Meghan, s'est accordée lundi avec le couple, lors d'une réunion de crise, sur une «période de transition» vers la «nouvelle vie» qu'il souhaite mener entre le Royaume-Uni et le Canada.

Les impôts des Canadiens serviront-ils de facto à protéger le couple royal en sol nord-américain?

«On vit sous la monarchie, rappelle Richard Martineau. En 1982, on aurait peut-être pu profiter du rapatriement de la constitution pour essayer de s’en sortir, mais ce n’est pas ça. On vit dans le Commonwealth, on a choisi ce système-là, alors ça vient avec les inconvénients.»

«Il faut payer pour la sécurité de ces gens-là qui sont des parasites, qui ne font strictement rien, enchaîne-t-il. Elle veut la liberté d’une citoyenne, mais avec tous les privilèges et tous les avantages d’être une princesse. Un moment donné, Meghan, fais ton choix. C’est un ou l’autre.»

