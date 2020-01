Une récente chronique de Denise Bombardier intitulée «Être à la mode» présentant les tatouages comme une mode éphémère et une sorte de mutilation a suscité l’ire des internautes, qui n’ont pas hésité à dénoncer les propos de la chroniqueuse sur les réseaux sociaux.

«Ça m’a touché personnellement étant donné que j’ai beaucoup de tatouage. Je trouve qu’il y a certains termes qui ont été utilisés par Mme Bombardier qui était excessifs et très très méchants», explique Alexandra Bérubé, animatrice.

Mme Bombardier a d’ailleurs remis en question la pertinence de se faire tatouer.

«C’est un choix personnel et je pense qu’on le fait tous pour des raisons différentes. En grosse partie c’est qu’on aime ça, on trouve ça beau. C’est une forme d’art», s’est défendu Mme Bérubé.

Dans son texte, Denise Bombardier dépeint notamment les tatouages comme une difficulté à accepter son propre corps et une déshumanisation.

«Cette altération du corps de manière quasi irréversible a transformé des êtres en monstres, en personnages de mauvaises bandes dessinées, bref en personnes déshumanisées», pouvait-on lire dans la chronique.

«Libre à vous d’aimer ou pas, mais je pense que de pointer du doigt et de nous traiter de monstres... c’est un peu comme encourager les formes de racisme et de sexisme», lui répond l’animatrice.

«Ça change quoi aux gens qui nous entoure si nous on est bien», répond-elle face à l’incompréhension des gens, disant au passage que la tolérance des gens et des employeurs envers le tatouage est beaucoup plus grande en 2020 qu’elle l’était jadis.

