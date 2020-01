Consultation publique sur l'aide médicale à mourir

Le gouvernement de Justin Trudeau lancera une consultation publique en ligne concernant ses démarches afin d’élargir l’aide médicale à mourir.

Elle se déroulera jusqu’au 27 janvier prochain, a annoncé le fédéral, lundi.

«L’aide médicale à mourir est une question profondément complexe et personnelle pour de nombreux Canadiens partout au pays. Elle concerne des personnes et des familles qui vivent un des moments les plus difficiles et douloureux de leur vie», a mentionné le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, dans un communiqué pour expliquer ce processus.

Ottawa lance cette consultation dans le cadre de changements législatifs à venir à la suite d’un jugement de la Cour supérieure du Québec qui a donné raison à Jean Truchon, un homme paralysé par la polio qui contestait des critères pour être admissible à l’aide médicale à mourir dans les législations du Québec et du fédéral. Ce verdict rendu en septembre ordonne que l’aide médicale à mourir devienne accessible aux personnes dont la mort n’est pas prévisible ou qui ne sont pas en fin de vie, ce qui n’était pas le cas pour des personnes handicapées comme M. Truchon. Québec s’était alors dit d’accord à faire les changements nécessaires tout comme Ottawa.

Le jugement donnait six mois aux gouvernements pour agir.

«Nous avons la responsabilité de faire ceci d’une façon qui soit compatissante et équilibrée, et qui reflète les points de vue des Canadiens sur cette question importante. Les consultations que nous lançons aujourd’hui nous permettront d’entendre directement les Canadiens et de guider la voie à suivre», a précisé M. Lametti.

L’aide médicale à mourir a été légalisée au Canada en juin 2016.