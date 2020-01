Déjà du nouveau matériel pour Jordane

Après avoir conclu son projet «12 jours», constitué d’un album lancé il y a un an et d’une tournée qui a occupé tous ses mois de 2019, Jordane rapplique déjà avec du nouveau matériel.

C’est sous la forme du EP «Les chansons Polaroïd», qui paraîtra le 24 janvier, que la participante de «La Voix» en 2018 (où on l’a connue sous son nom complet, Jordane Labrie, et où elle a fait équipe avec le coach Garou) nous revient, dans le style folk-country qui est le sien.

Jordane nous proposera ainsi trois titres originaux, créés avec son collaborateur Clément Desjardins et le réalisateur multi-instrumentiste Jeannot Bournival (un fidèle allié de Fred Pellerin), de même qu’une relecture toute personnelle, très dansante, du classique «Quand le soleil dit bonjour aux montagnes». La pièce peut d’ailleurs déjà être écoutée sur les différentes plateformes depuis quelques semaines.

Dans la dernière année, Jordane a décroché une nomination au Canadian Folk Awards dans la catégorie Auteur-Compositeur Francophone et offert plus de 80 prestations en tournée sur les scènes du Québec. La musique de son album «12 jours» a cumulé plus de 550 000 écoutes sur les services numériques.

Une première série de spectacles est déjà à l’horaire de Jordane pour 2020. Plus d’informations sont disponibles sur son site web (jordane.ca).