Des milliers de foyers toujours dans le noir

Un peu plus de 10 150 foyers étaient privés d'électricité vers 4h, lundi, principalement en Montérégie, après le passage de la tempête hivernale.

Un peu plus de 150 interruptions étaient dénombrées dans toute la province: une situation bien moins dramatique que lors de la tempête de novembre 2019, alors qu’on comptait environ 3700 pannes à un certain moment sur l'ensemble du territoire.

Le secteur le plus touché est la Montérégie, qui comptait la majorité des foyers sans électricité de la province avec 8486 clients, suivie par l’Estrie et ses 1006 maisons dans le noir. La Mauricie, le Centre-du-Québec sont respectivement 275 et 270 clients privés d’électricité. Le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, avait souligné dimanche que le portail web Info-pannes de la société d’État avait éprouvé des difficultés techniques pendant une partie de la matinée et ne permettait pas d'obtenir un portrait juste de la situation.

La problématique a été corrigée en milieu d'avant-midi.

Environ 120 équipes d'Hydro-Québec ont été déployées sur le territoire pour corriger la situation. Dans certaines régions, les vents ont compliqué le travail des monteurs, a précisé le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, sur Twitter.