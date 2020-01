En dépit de l’enquête «Mâchurer» qui est toujours en cours et de son passé en politique provinciale au Québec, Jean Charest dispose d’atouts significatifs qui pourraient lui permettre d’aspirer à devenir le prochain chef du Parti conservateur.

Tout indique que Jean Charest se lancera dans la course à la direction du Parti conservateur, et ce, même si le niveau d’appui ne serait pas aussi élevé qu’espéré. Reste que Jean Charest a la notoriété et l’appui de gens influents nécessaires pour recruter des membres, particulièrement au Québec, où le parti ne compte que 7000 membres.

«Ultimement, ce sont les membres qui vont voter», rappelle l’analyste politique Jonathan Trudeau. «Ceux qui sont issus du Parti conservateur actuel, celui de Stephen Harper, ce ne sont pas eux qui vont aller chercher de nouveaux membres. Ils vont se diviser la tarte actuelle, poursuit-il. On a beau penser que dans la population en général, Jean Charest n’est pas le plus apprécié, il reste qu’il est capable d’aller chercher des appuis et d’aller chercher le Québec dans cette course-là.»

Au-delà du Québec, Thomas Mulcair estime que Jean Charest remporterait également haut la main la province de l’Ontario. Peter MacKay, issu des années de Brian Mulroney, pourrait de son côté rafler l’est du pays.

«Les gens sous-estiment à quel point il est branché, Jean Charest, croit Thomas Mulcair. Il travaille dans un grand bureau d’avocats avec un siège à Montréal, où il passe le plus clair de son temps, mais il est aussi à Toronto et à l’international sur des conseils d’administration. Il est une valeur connue pour les gens d’affaires, chose avec laquelle aucun autre membre [du PCC], sauf Rona Ambrose, ne peut rivaliser.»

Mais surtout, contrairement à tous les autres candidats potentiels dans la course à la direction, Jean Charest est le seul qui sait gagner des élections, insiste l’analyste politique.

