Si le «Megxit» a déclenché toute une crise au palais de Buckingam au cours des derniers jours, il a aussi engendré un débat inattendu sur le plateau de l’émission «La Joute», lundi.

D’un côté, l’analyste politique Emmanuelle Latraverse juge inacceptable que Meghan et Harry capitalisent sur leur renommée en tant que personnages de la royauté britannique pour gagner leur vie «de façon indépendante». De l’autre, Stéphane Bédard estime que la reine Elizabeth II n’a tout simplement pas été en mesure de s’adapter à la modernité.

«Si je gérais ma famille de même, tu comprends que je n’en aurais plus, ça irait pas mal moins bien! Dans les faits, elle n’a pas été capable de gérer cette modernité. Je n’accablerai pas une personne de 93 ans, mais il reste qu’elle n’est pas à la hauteur de la situation», analyse-t-il pour expliquer la décision du couple de vouloir quitter la frénésie de Londres.

«Il faut être au Royaume-Uni pendant deux jours pour voir qu’eux, la royauté, c’est fou, c’est sérieux, c’est débile», rappelle-t-il.

«Tu ne peux pas être à moitié dans la famille royale. C’est un ou l’autre, tranche pour sa part Emmanuelle Latraverse. S’ils veulent conserver leur titre de majesté et de noblesse – et les bénéfices qui viennent avec – ils ne peuvent pas dire qu’ils n’ont pas envie de jouer le jeu.»

Le couple royal rompt carrément le pacte moral qui existe entre la monarchie et la population en faisant de l’argent sur leur dos.

«Ces deux-là, qui ne veulent pas assumer toutes les responsabilités qui viennent avec la famille royale, se revirent de bord et, en bons capitalistes, vont s’en aller en Amérique du Nord avec leur image de marque et faire de l’argent en faisant des conférences et des films», s’insurge-t-elle.

