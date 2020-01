Le patron de Maple Leaf Foods exprime sa frustration sur l’écrasement en Iran

Le patron de l’entreprise agroalimentaire Maple Leaf Foods a pris en main tard dimanche le compte Twitter de sa compagnie pour soulager dans une série de gazouillis sa frustration concernant l’écrasement d’avion survenue en Iran.

«Je suis Michael McCain, PDG de Maple Leaf Foods, et ceci est mes réflexions personnelles», peut-on lire dans son gazouillis introductif, qui a rapidement été repris sur le réseau social.

• À lire aussi: Les Iraniens de Montréal pleurent leurs morts

• À lire aussi: Téhéran dément toute «tentative d'étouffer l'affaire»

• À lire aussi: «Justice sera faite», promet Trudeau aux familles des victimes

«Je suis très en colère et le temps ne me rend pas moins en colère. Un de mes collègues, chez Maple Leaf Foods, a perdu sa femme et sa famille cette semaine à cause d'une série d'événements inutiles et irresponsables en Iran...», a-t-il ensuite ajouté dans un second tweet, en faisant référence à l’abattage, accidentel selon le pays, par un missile de l’avion civil d’Ukraine Airlines qui a fait 176 morts, dont 57 Canadiens.

«Les dirigeants du gouvernement américain, sans contrainte de freins et contrepoids, ont concocté un plan mal conçu pour détourner l'attention des malheurs politiques. Le monde sait que l'Iran est un État dangereux, mais le monde a trouvé un moyen de le contenir; ce n’est pas parfait, mais tout compte fait, c'était la bonne direction» a écrit Michael McCain.

L’accident a eu lieu la nuit des représailles iraniennes sur des bases militaires américaines situées en Irak, afin de répondre à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par un drone des États-Unis la semaine passée.

…The collateral damage of this irresponsible, dangerous, ill-conceived behavior? 63 Canadians needlessly lost their lives in the crossfire, including the family of one of my MLF colleagues (his wife + 11 year old son)! We are mourning and I am livid. Michael McCain. — Maple Leaf Foods (@MapleLeafFoods) January 13, 2020

..A narcissist in Washington tears world accomplishments apart; destabilizes region. US now unwelcomed everywhere in the area including Iraq; tensions escalated to feverish pitch. Taking out despicable military leader terrorist? There are a hundred like him, standing next in line — Maple Leaf Foods (@MapleLeafFoods) January 13, 2020