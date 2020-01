Richard Décarie dans la course pour battre Jean Charest

L’ancien organisateur politique Richard Décarie pourrait se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) afin d’empêcher l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest de succéder à Andrew Scheer.

• À lire aussi: Charest ne sera pas nécessairement exclu en raison de l'enquête de l'UPAC

• À lire aussi: Jean Charest toujours visé par une enquête criminelle

• À lire aussi: «Vont-ils se mettre à faire une sale job à Jean Charest?»

Monsieur Décarie estime que l’enquête Machûrer menée par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et visant le Parti libéral du Québec est à la base de sa décision. «Si Jean Charest y va, c’est indécent. C’est indécent encore plus, quand on sait que l’enquête criminelle est toujours active», a-t-il affirmé au micro de «Dutrizac» à QUB radio.

L’homme politique rappelle qu’il est impossible selon lui pour un candidat de se présenter à la chefferie s’il y a une enquête criminelle qui pèse contre lui.

Le «seul» à droite

Richard Décarie juge par ailleurs que Jean Charest ne serait pas assez conservateur pour être à la tête du PCC. À son avis, son passé comme candidat à la direction du Parti progressiste-conservateur et comme premier ministre québécois sous le Parti libéral du Québec ne répondrait pas aux réels besoins du parti.

«Je peux vous dire qu’à date, sur 14 candidats potentiels, je suis le seul qui est à droite dans l’ensemble du spectre conservateur», a-t-il affirmé.

«L’avortement n’est pas un soin de santé»

S’opposant fermement à l’avortement, Richard Décarie entend modifier la législation en cours et restreindre son accès. «Un soin doit être qualifié comme un soin de santé avant d’être financé [...] Un avortement, je vous l’annonce, n’est pas un soin de santé», a-t-il lancé.

Ne dévoilant pas officiellement sa position sur le mariage gai, monsieur Décarie entend tout de même modifier la loi sur les unions civiles et les mariages religieux. «Ce que je vais faire comme législation, c’est de modifier le terme "mariage" et le rendre exclusif au mariage religieux et toutes les autres unions seront des unions civiles», a-t-il aussi admis.

L’élection du nouveau chef du Parti conservateur du Canada aura lieu le 27 juin prochain lors d’un congrès à la direction à Toronto.