Un souvenir bien spécial pour Patrice Godin en Thaïlande

Afin de se remémorer un voyage marquant, il n'est pas rare de rapporter un ou plusieurs souvenirs. Plutôt qu'un classique porte-clé ou une petite carte postale, le comédien Patrice Godin a choisi de se faire tatouer lors de son voyage en Thaïlande.

En effet, le comédien est présentement en voyage avec sa petite famille en Thaïlande.

L'acteur a profité de son périple en Thaïlande pour ajouter un peu d'encre à sa collection de tatouages, et il a dévoilé le résultat sur son compte Instagram.

«Le tatouage de la patte de tigre signifie la force et le courage. Cette image peut être un symbole de succès. Les traces de chat signifient la confiance en soi, la force et l'indépendance», a écrit Patrice Godin en légende sous la photo de son tatouage, situé sur son avant-bras gauche.

Dans une seconde publication, il explique la signification de la deuxième partie du tatouage.

«Tatouage en Thaïlande. Je n’avais pas vraiment le temps de me faire tatouer une énorme pièce. Mon choix se serait porté sur un Suea Hiaw Lang* ("Tiger looking back"). J’y suis allé plus simplement. Le "tiger looking back" représente la protection par derrière, comme si quelque chose surveillait vos arrières», a écrit celui qui est également auteur.