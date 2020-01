William et Harry dénoncent une «fausse histoire»

Les princes William et Harry font front commun contre une «fausse histoire» publiée dans un journal britannique sur leurs relations dégradées, dans un communiqué commun.

• À lire aussi: Un sommet royal pour discuter de l’avenir de Meghan et Harry

• À lire aussi: Harry, futur gouverneur général?

• À lire aussi: Meghan revient au Canada en pleine tempête royale

«Pour des frères qui prêtent une profonde attention aux questions touchant à la santé mentale, cette utilisation d'un langage incendiaire est offensante et potentiellement dangereuse», ont dénoncé les deux fils du prince Charles et de Lady Di, au moment où la famille royale tente de résoudre la crise provoquée par les désirs d'indépendance du prince Harry et sa femme Meghan.

Plus de détails à venir.