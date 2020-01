Boeing : American Airlines repousse encore ses vols jusqu'à juin

La compagnie aérienne American Airlines a annoncé mardi qu'elle repoussait au 4 juin la date d'une éventuelle remise en service de ses Boeing 737 MAX, cloués au sol depuis 10 mois, emboîtant ainsi le pas à sa concurrente United Airlines.

L'entreprise, qui souligne dans un communiqué être «en contact continu» avec l'Agence américaine de l'aviation (FAA), le ministère des Transports et Boeing, explique avoir pris sa décision «au vu des dernières indications».

Le 737 MAX est interdit de vol dans le monde entier depuis le 13 mars à la suite de deux accidents ayant fait 346 morts.

American Airlines a déjà repoussé plusieurs fois la date à laquelle elle pensait pouvoir réintégrer l'appareil dans son programme de vols, et espérait aux dernières nouvelles pouvoir réutiliser les 737 MAX de sa flotte à partir d'avril.

Mais Boeing travaille encore sur le correctif au système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les deux accidents, et la FAA, qui a passé le MAX au microscope, a aussi détecté un problème sur le microprocesseur de gestion des systèmes de vol ainsi qu'un défaut sur les câblages électriques.

L'agence doit encore fixer la date d'un vol test, déterminant pour son feu vert.

Boeing a par ailleurs récemment décidé de recommander que les pilotes volant sur le 737 MAX soient formés sur simulateur, et non plus seulement sur ordinateur, une option plus longue.

Les passagers qui devaient voler sur le 737 MAX seront transférés sur d'autres vols ou pourront être intégralement remboursés, souligne American Airlines.

La compagnie indique par ailleurs qu'elle précisera «dans les semaines à venir» les procédures à suivre pour les personnes ne souhaitant pas voyager sur cet appareil une fois qu'il sera remis en service.

La compagnie United Airlines avait déjà annoncé fin décembre qu'elle annulait tous les vols prévus sur 737 MAX jusque juin. Southwest Airlines prévoit en revanche encore une reprise en avril.