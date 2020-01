Cinq petits voyages d’hiver à faire près de chez nous

Si plusieurs sont tentés de partir au chaud durant l’hiver, d’autres préfèrent s’offrir une petite escapade sous les flocons. Ça tombe bien: il existe une foule de destinations où user son habit de neige.

Voici quelques idées.

La Vallée des glaces, Charlevoix

Ce n’est que depuis l’an dernier que le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie est accessible en hiver. Le secteur qui est ouvert durant la saison froide a été surnommé la «Vallée des glaces» et on comprend pourquoi quand on se retrouve au pied des falaises, sur la rivière Malbaie gelée.

Sur place: ski de fond, raquette, randonnée hivernale, fat bike sur le cours d’eau glacé, glissade et patinage. Il est aussi possible de découvrir le territoire à bord d’une navette ($) et de passer la nuit sur place dans un chalet Écho. Tout équipés, largement vitrés et particulièrement bien pensés, ces 10 chalets peuvent accueillir chacun quatre personnes. Pour tous les détails, consultez le site de la SEPAQ.

Jouvence, Estrie

Le Sud, non... mais les vacances tout compris, oui! Jouvence est possiblement pour vous! Ouvert depuis 45 ans au coeur du parc national du Mont-Orford, ce centre de vacances 5 étoiles propose entre autres des forfaits tout inclus pour les familles, les couples ou les voyageurs solos. Les séjours comprennent l’hébergement, les repas, les activités et l’équipement de plein air (ski de fond, raquette, glissade sur tube, patin, etc.). On y trouve aussi: spa et sauna extérieurs, aires de jeux pour les enfants, billard, ping-pong et «baby-foot». Quant aux chambres, il y en a 125, que ce soit en chalets, pavillons, auberge ou refuges.

Jouvence est un organisme à but non lucratif.

Valcartier, Québec

Vous n’avez encore jamais emmené les enfants à Valcartier? Ils ne risquent pas de s’y ennuyer... et vous non plus. Le parc extérieur vous promet glissades en tube, rafting des neiges et patinage, alors que le parc aquatique intérieur Bora Parc vous gardera bien au chaud dans des glissades d’eau et de folles piscines à vagues tropicales. Il est possible de loger à l’hôtel de Valcartier et divers forfaits, avec ou sans hébergement, sont offerts.

À ne pas oublier: l’impressionnant Hôtel de Glace de Québec, construit sur le site de Valcartier encore cette année, qui en est à sa 20e édition.

L’Auberge de montagne des Chic-Chocs, Gaspésie

Perchée à 615 m d’altitude, cette auberge est isolée au coeur de la réserve faunique de Matane. Pour s’y rendre, il faut faire 2 h de trajet à bord d’un véhicule sur chenilles, à partir de Sainte-Anne-des-Monts.

Une fois là-haut, on trouve 18 chambres confortables et, surtout, 60 km2 de poudreuse où faire du ski de haute route, de la planche à neige divisible («splitboard») ou de la raquette, avec des guides. En fin de journée, on se détend dans le spa et on profite d’un copieux repas avec les autres convives. Pas de wi-fi, pas de réseau cellulaire, pas de monde; le bonheur! Des forfaits tout inclus de deux à sept nuits sont offerts. Tous les détails sur le site de la SEPAQ .

Jay Peak, Vermont

Pourquoi ne pas traverser la frontière pour un séjour de ski? La station Jay Peak se trouve à 2 h de route de Montréal, dans les jolies montagnes du Vermont. Elle a la réputation d’être la plus enneigée de l’Est nord-américain. Elle compte 81 pistes, culmine à 1209 m et s’avère particulièrement appréciée pour son hors-piste. Un des avantages que les amateurs québécois de Jay Peak connaissent bien est que le site accepte le dollar canadien à parité (sur certains produits et réservations seulement).

Autre avantage: la station est dotée d’un centre aquatique intérieur qui fait la joie des familles et des frileux. Jay Peak n’a pas de village «alpin» comme Tremblant, mais on y trouve divers restos ou bars et une foule d’activités hivernales autres que la glisse. L’ambiance est décontractée et il y a de l’hébergement au bas de pistes pour différents budgets (chambres, condos, maisons, etc.). Apprenez-en plus sur leur site.