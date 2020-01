Quelle place prendra l’environnement dans la prochaine course à la direction du Parti conservateur? Chose certaine, le sujet doit être l’une des priorités du parti, selon l’analyste politique Dimitri Soudas.

Or, on le sait, le Parti conservateur a ardemment défendu l’idée d’un oléoduc transcanadien au cours de la dernière élection et la base électorale du parti se situe dans les provinces productrices de pétrole.

«Il faut en parler sans que ce soit tout blanc ou tout noir. Tout vert ou tout brun. Il faut essayer d’avoir une approche où on peut en parler calmement», croit l’ancien candidat du Parti vert Pierre Nantel.

Mais ce débat n’arrivera pas à la Chambre des communes tant que la polarisation entre le Parti conservateur – et les provinces de l’Ouest – et le reste du Parlement restera aussi importante.

Selon lui, il y a moyen de poursuivre l’exploitation des sables bitumineux, mais de manière beaucoup moins dommageable pour l’environnement. «On brûle tellement de gaz naturel pour faire de la vapeur, que c’est ça qui est le plus polluant. Le baril de pétrole qui émane des sables bitumineux est 300 fois plus polluant.»

Mais pour Dimitri Soudas, la solution passe d’abord par la réduction des émissions de gaz à effet de serre faite par le secteur des transports. C’est la raison pour laquelle il est en faveur d’investissements pour le développement du transport en commun et, bien entendu, de projets d’oléoducs.

«Si on commence à exporter nos ressources naturelles par oléoduc plutôt que par camion, ça va aider à la réduction de gaz à effet de serre.»

Or pour lancer des projets d’oléoduc, on a besoin d’un marché en croissance, insiste Pierre Nantel.

Voyez le débat de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.