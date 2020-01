Au moment où la saison de la grippe bat son plein au Québec, urgences et cliniques médicales affichent des taux d’engorgement importants, rendant impossibles pour certains patients d’obtenir des rendez-vous dans des délais raisonnables. Les analystes de «La Joute» ont tenté d’explorer quelques pistes de solution.

• À lire aussi: Pas de rendez-vous disponibles

• À lire aussi: Un guichet unique en 2020? «Pas impossible», dit la ministre

Selon l’analyste politique Caroline St-Hilaire, le gouvernement aurait avantage à au moins explorer l’idée d’un ticket modérateur.

«Je pense qu’au Québec, on a toujours peur de faire ce débat-là parce qu’on parle d’argent. Et loin de moi l’idée de vouloir privatiser le système», soutient-elle.

Elle soulève que cette idée – qui pourrait être ajustée en fonction de la santé de certains patients – pourrait permettre de ralentir les ardeurs d’une certaine clientèle qui n’a peut-être pas besoin de s’y trouver.

«Je n’irais jamais à l’urgence pour une grippe, mais je peux comprendre que je n’ai pas 82 ans ni de risques de complications. Il y a des façons d’y réfléchir», insiste-t-elle.

La solution ne se trouve cependant pas dans un ticket modérateur, selon Emmanuelle Latraverse, mais plutôt dans un «ménage» de l’offre de services et un «changement de culture» à mettre en œuvre au sein de la population.

«Si votre fille est malade et qu’il faut aller voir un médecin... on va où? Les gens ne savent plus où donner de la tête, dit-elle. Est-ce qu’il faut appeler le 8-1-1? Est-ce qu’il faut aller à l’urgence? Quel site web nous parle des médicaments? À partir du moment où les gens ne savent pas où aller, on ne peut pas leur reprocher d’aller au mauvais endroit.»

La solution passe donc par la transmission plus efficace de l’information à la population afin que celle-ci parvienne par elle-même à se diriger dans les bons canaux.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.