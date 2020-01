Il ne fait aucun doute dans l’esprit de Mario Dumont : la soudaine apparition d’une barbe poivre et sel au visage de Justin Trudeau n’a rien d’un hasard.

«Est-ce que c’est oui ou non une question politique, la barbe de Justin Trudeau? Ma réponse est toute simple, c’est oui», mentionne l’animateur en ouverture de son segment «Version Dumont», mardi.

En politique, dit-il, il y a les idées, mais il y a aussi une grande part d’image et de perception des électeurs. Au lendemain d’un premier mandat difficile et d’une campagne qui l’a été tout autant, ce changement d’image n’a rien d’anodin.

«On va régler une chose tout de suite : ce n’est pas arrivé comme ça. Ce n’est pas un défi du temps des Fêtes avec sa blonde. Il y a quelque chose de réfléchi et de pensé derrière ça, tranche Mario Dumont. On peut le mettre en lien avec les résultats de l’élection aussi, on lui a reproché un certain manque de sérieux, un certain manque d’autorité à des moments importants.»

Les spécialistes l’affirment, la barbe apporte à un homme une impression de maturité, d’autorité et de virilité. D’autant plus que le look est à actuellement à la mode, particulièrement dans les villes.

L’ancien premier ministre de la Saskatchewan devenu chroniqueur, Brad Wall, a même fait des liens avec certains leaders du passé pour qui la barbe est devenue un véritable symbole. Abraham Lincoln en est un bon exemple, lui qui, pour la petite histoire, a changé son apparence à la suggestion d’une petite fille après plusieurs défaites dans sa course à la présidence des États-Unis. Lincoln a finalement accédé au pouvoir avec la barbe au menton et l’image est restée dans la postérité.

«Que ça marche ou que ça ne marche pas, il y a une chose qu’il faut constater, c’est qu’avec Justin Trudeau, on n’a pas le choix d’analyser l’image. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de contenu, mais depuis sa première élection, l’image a toujours été très importante.»