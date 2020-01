Le 1100 René-Lévesque acquis par deux firmes québécoises

Les firmes d'investissements en immobilier québécoises Groupe Petra et MACH ont mis la main sur le 1100 René-Lévesque, une tour de bureaux de 26 étages située au cœur du centre-ville de Montréal.

L'édifice, construit en 1986, appartenait à Oxford Properties, la filiale en investissement immobilier du gestionnaire de fonds torontois OMERS. Situé à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Peel, l'immeuble totalise 560 000 pieds carrés d'espace de bureaux, en plus de détenir des certifications LEED Platine et BOMA Platine en matière de développement durable.

Parmi les locataires majeurs, on retrouve TC Media, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le cabinet BCF Avocats d'affaires, ADP Canada et Eacom Timber Corporation.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

«Cette acquisition consolide la position de Groupe Petra en tant que leader dans le marché immobilier commercial montréalais. [...] Nous sommes très fiers d'acquérir une propriété d'un tel prestige et d'une telle qualité», s'est enthousiasmé le président et chef de l'exploitation de Groupe Petra, Patrice Bourbonnais, par communiqué.

Le Groupe Petra se chargera de l'administration de l'immeuble.